Die Deutsche Bank ist in den Sozialen Medien recht aktiv. So twitterte das Bankhaus am Dienstag zum Beispiel, Zitat: "Wussten Sie schon …? In 2018 stellten wir 910 Hochschulabsolventen ein, davon waren 39,7% weiblich." Dann wird auf den Personalbericht 2018 verlinkt. Was in dem Tweet nicht thematisiert wurde: 2018 hat die Deutsche Bank insgesamt die Zahl ihrer Mitarbeiter(innen) um 5.797 auf 91.737 per 31.12.2018 verringert. Also 910 Hochschulabsolventen eingestellt, insgesamt jedoch 5.797 weniger ... (Peter Niedermeyer)

