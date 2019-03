Die fetten Jahre in Mittel-, Ost- und Südosteuropasind vorerst vorbei. Heuer soll das Wirtschaftswachstum in derRegion noch relativ hoch bleiben, spätestens 2020/21 wird es aber zueiner spürbaren Abkühlung kommen, sagt das Wiener Institut fürInternationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) in seinerFrühjahrsprognose, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...