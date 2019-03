In Algerien bröckelt der Zusammenhalt um Präsident Bouteflika. Zunehmend steht er alleine da. Die Opposition warnt bereits vor einem Putsch.

In der politischen Krise um den algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika hat jetzt auch der frühere Regierungschef Ahmed Ouyahia dessen Rücktritt gefordert. Der 82-jährige Präsident müsse den Weg für einen Übergangsprozess frei machen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der an der Regierung beteiligten Partei RND.

"Wir danken Abdelaziz Bouteflika für alles, was er für das Land getan hat", sagte Parteichef Ouyahia. Es sei jetzt aber wichtig, alle Spekulationen um die Regierung in dieser sensiblen Phase zu verhindern. Seit Wochen kommt es im größten afrikanischen Land zu Massenprotesten gegen die Machtelite um den gesundheitlich angeschlagenen Präsidenten. Ouyahia war vor zwei Wochen im Zuge von angekündigten Reformen zurückgetreten.

Auch das in Algerien mächtige Militär hatte sich eingeschaltet und war erstmals von Bouteflika abgerückt. Generalstabschef Ahmed Gaid Salah forderte am Dienstag das Verfassungsgericht ...

