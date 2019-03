Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.03.2019 Kursziel: 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Revidierte Guidance für das Geschäftsjahr 2018 erreicht Schweizer Electronic hat am Freitag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und die bereits Anfang November 2018 reduzierten Jahresziele ergebnisseitig erreicht und umsatzseitig sogar leicht übertroffen. Die wesentlichen Eckdaten sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. [Tabelle] Profitabilität im Schlussquartal deutlich belastet: Der Umsatz lag mit 125,3 Mio. Euro um 3,7% über Vorjahr und damit über der revidierten Guidance und unseren Prognosen (MONe und Guidance: 124,0 Mio. Euro). Das EBITDA von 9,3 Mio. Euro (+10,7% yoy) wurde durch einmalige Ramp-Up-Kosten für den Werksaufbau in China i.H.v. 1,2 Mio. Euro belastet. Im Schlussquartal erzielte Schweizer ein lediglich ausgeglichenes EBITDA (Q4 2017: 2,4 Mio. Euro), das durch Verschiebungen von Kundenabrufen aus der Automobilindustrie auf das Folgejahr und einen veränderten Produktmix hin zu margenschwächeren Erlösen mit dem Kooperationspartner WUS/Meiko gekennzeichnet war. Des Weiteren mussten in Q4 unerwartet einmalige Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. ca. 1 Mio. Euro gebildet werden. Diese resultierten aus einer veränderten Altersteilzeitregelung, die im Zuge einer Betriebsvereinbarung getroffen und bilanziell berücksichtigt wurde. Die EBITDA-Marge lag in 2018 bei 7,4%. Damit wurden unsere Schätzungen (MONe: 8,7%) verfehlt, das untere Ende der Zielspanne von 7 bis 9% allerdings erreicht. Im Zusammenhang mit den geplanten Wachstumsinvestitionen in China hat der Vorstand zudem angekündigt, die Dividendenzahlung (2017: 0,30 Euro) für 2018 auszusetzen, wovon wir bereits ausgingen. Der Auftragsbestand zu Ende 2018 betrug 171,9 Mio. Euro und blieb damit auf einem hohen Level (9M 2018: 169,1 Mio. Euro). Ausblick von Unsicherheit und Investitionen geprägt: Für das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen relativ breiten Zielkorridor bei der Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt, welcher das aktuell unsichere Marktumfeld widerspiegelt. Für 2019 avisiert der Vorstand ein Umsatzwachstum von -5 bis +5%, abhängig von der Marktentwicklung der größten Kundengruppe Automotive. Die erwartete EBITDA-Marge von 4 bis 6% für 2019, die klar unterhalb der erzielten Ergebnismargen der Vorjahre liegt, wird wesentlich von drei Faktoren beeinflusst: Die Wachstumsinvestitionen für das neue Produktionswerk in China werden sich spürbar auf die Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr auswirken. In diesem Zusammenhang rechnet das Unternehmen mit einmaligen Ramp-Up-Kosten von 3,7 bis 4,0 Mio. Euro. Zudem dürfte sich die Verschiebung des Produktmixes hin zu margenschwächeren Erlösen mit dem Kooperationspartner WUS/ Meiko im laufenden Geschäftsjahr ebenso fortsetzen wie die Eintrübung im Automobilmarkt. Aufgrund der daraus resultierenden unterdurchschnittlichen Auslastung des Stammwerks hat Schweizer für die Schramberger Belegschaft seit März bis Ende 2019 Kurzarbeit beantragt. Das Unternehmen rechnet durch diese Maßnahme mit Einsparungen i.H.v. 5 bis 6 Mio. Euro, die in 2019 zu einer Stabilisierung des Ertragsniveaus beitragen sollten. Werksaufbau in China innerhalb des Kosten- und Zeitplans: Der Vorstand bestätigte uns, dass die geplante Inbetriebnahme des neuen Werks in Jiangsu/China zu Beginn des Jahres 2020 innerhalb des kalkulierten Kostenund Zeitplans erfolgen soll. Aktuell werden intensive Vertriebsgespräche zu ersten Produktionsaufträgen geführt. Während für 2020 erstmal mit einem marginalen Umsatzbeitrag von 5 bis 8 Mio. Euro gerechnet wird (MONe: 7 Mio. Euro), soll der Umsatz des chinesischen Werks bis 2022 überproportional auf ca. 120 Mio. Euro ansteigen. Der Break-Even auf Ebene des EBITDAs und EBITs ist für 2022 bzw. 2024 geplant. Wir haben unsere Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung in China auf dieser Basis überarbeitet. Ursprünglich waren wir schon in 2022 von einem positiven EBIT-Beitrag aus dem Werk in Jiangsu ausgegangen. [Abbildung] Mittelfristige Equity Story weiterhin intakt: Trotz des herausfordernden Marktumfelds und des schwachen Ausblicks für 2019 sind u.E. die wesentlichen Eckpfeiler der Equity Story weiterhin intakt und wir erwarten eine signifikante Umsatz- und Ergebnisverbesserung ab 2022 ff. durch die schrittweise Ausweitung der Produktion am neuen Standort in China. Die Aktie ist deshalb auf dem aktuellen Bewertungsniveau für langfristig orientierte Anleger weiterhin interessant, da Schweizer nach Fertigstellung der ersten Ausbaustufe des neuen Werks in China wieder zu einer verbesserten operativen Stärke und einer höheren Visibilität zurückkehren sollte. Wir haben unsere Prognosen dennoch umfassend überarbeitet und insbesondere die kurzfristige Eintrübung des Automotive-Sektors reflektiert. Fazit: Schweizer konnte trotz des eingetrübten Marktumfelds seine revidierten Ziele für die wesentlichen Ergebniskennziffern erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen zurückhaltenden Ausblick vorgelegt. Im Zuge dessen haben wir unsere kurz- und mittelfristigen Prognosen gesenkt und reduzieren unser DCF-basiertes Kursziel auf 19,00 Euro (zuvor: 27,00 Euro), bestätigen aber das Rating ??zKaufen". 