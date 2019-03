Mainz (ots) -



Basierend auf den Romanen der schwedischen Erfolgsautorin Kristina Ohlsson: Ab Sonntag, 31. März 2019, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF die fünfteilige Nordic-Noir-Reihe "Stockholm Requiem" in deutscher Erstausstrahlung. Das Konzept für die ZDF-Koproduktion stammt von Regisseurin Karin Fahlén. Die Filme, die von ihr und ihrer Regiekollegin Lisa Ohlin inszeniert sind, stehen jeweils am Tag vor der TV-Ausstrahlung ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.



Die schwedische Schauspielerin Liv Mjönes spielt die studierte Juristin und Kriminologin Fredrika Bergman, die zur Stockholmer Polizei in die Spezialeinheit für schwere Straftaten wechselt. Gemeinsam mit ihrem Teamleiter Alex Recht (Jonas Karlsson) und dem Polizisten Peder Rydh (Alexej Manvelov) wird sie gleich an ihrem ersten Tag auf den Fall eines verschwundenen Mädchens angesetzt.



Ausführlichere Informationen in der Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/stockholm-requiem



Sendungsseite: https://zdf.de/serien/stockholm-requiem



