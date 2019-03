Hamburg (ots) - NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen bereits zum 14. Mal in Folge die Plätze 1 und 2 in Niedersachsen. Klarer Marktführer im größten norddeutschen Bundesland ist erneut NDR 1 Niedersachsen. Der Marktanteil beträgt 21,5 Prozent. NDR 2 kommt in Niedersachsen auf 16,3 Prozent. Auf dem dritten Rang platziert sich Radio ffn mit 13,0 Prozent Marktanteil, Antenne Niedersachsen erreicht 10,0 Prozent Marktanteil. Das ergab die jüngste Media-Analyse (alle Werte jeweils von Montag bis Sonntag).



Lutz Marmor, NDR Intendant: "Die Ergebnisse der Media-Analyse Audio sind für den NDR ein großer Erfolg. Ich freue mich über das Vertrauen der Hörerinnen und Hörer. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 zum 14. Mal in Folge die Nummer 1 und Nummer 2 in der Hörergunst sind. Ein besonderer Glückwunsch geht an NDR 1 Niedersachsen - seit 26 Jahren die Nummer 1 im Land."



Mit seinem gesamten Angebot im Radio erreichte der NDR in Niedersachsen einen Marktanteil von 46,8 Prozent, alle Privatsender kommen auf 40,6 Prozent.



Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA 2019 Audio I für Norddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audio



