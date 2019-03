Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Wirecard auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Untersuchungsbericht zu angeblichen Bilanzunregelmäßigkeiten habe den Zahlungsabwickler weitgehend entlastet, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf seine Bewertung habe der Bericht keinen Einfluss. Friebel änderte an seinen Schätzungen nichts./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 10:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 11:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-03-27/13:39

ISIN: DE0007472060