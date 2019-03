Die türkische Lira verliert am Mittwoch erneut an Boden, nachdem sie am Montag und Dienstag rund 8% zulegen konnte. Die türkische Zentralbank versuchte die Liquidität zu begrenzen, um einen Ausverkauf zu verhindern. Infolgedessen stiegen die Übernachtkosten heute um einen Punkt auf über 1000%. Allerdings befürchten die Investoren, dass eine zunehmende Feindseligkeit gegenüber ausländischen Institutionen vor den Kommunalwahlen am Sonntag letztendlich negative Folgen haben könnte. Auch andere Schwellenländer ...

