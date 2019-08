Nach einer langen Talfahrt der Bayer Aktie ist endlich eine Wende eingetreten. Mit einem Zuwachs von drei Prozent ist das Wertpapier des Chemiekonzerns aus Leverkusen der Hoffnungsträger des Tages. Mit dem heutigen Wert von 66,56 Euro ist die Aktie in 13 Tagen von 55 Euro um über 11 Euro gestiegen und es ist somit auch der vierte Handelstag in Folge mit starkem Kursplus. Die Meldung über einen Vergleich mit den Klägern im Glyphosat Prozess in den ...

