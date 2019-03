Es war der Kracher am frühen Dienstagmorgen: Wesfarmers will den Seltenen-Erde-Produzenten Lynas übernehmen. Für die Lynas-Aktionäre war das eine angenehme Überraschung, legte die Aktie doch aus dem Stand rund 40 Prozent zu. Doch das Lynas-Management ist alles andere als erfreut über die Offerte und weist sie zurück. Lynas ist mehr wert als die 2,25 Australischen Dollar je Aktie, die Wesfarmers in Cash geboten hat.

