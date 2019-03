Die Mitglieder der OE-A (Organic and Printed Electronics Association), einer Arbeitsgemeinschaft im VDMA, haben auf ihrer Hauptversammlung in München Stan Farnsworth, NovaCentrix, zum neuen Vorsitzenden des Vorstands gewählt.Dr. Xioalin Yan, Guangdong JUHUA Printing, wurde als stellvertretender Vorsitzender für Asien in seinem Amt bestätigt. Für den Zuständigkeitsbereich Europa wurde Dr. Alain Schumacher, IEE, und für Nordamerika wurde Richard Ellinger, American Semiconductor zu neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. VorsitzenderStan Farnsworth, Nova Centrix (US) Stellvertretender Vorsitzender ...

