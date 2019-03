Die Commerzbank will in dem laufenden Geschäftsjahr profitabler werden und erwarte ein weiter herausforderndes Umfeld. Besonders im Privat- und Firmenkundengeschäft will das Geldinstitut sein Wachstum unvermindert fortsetzen, um weitere Marktanteile zu gewinnen und die bereinigten Erträge zu steigern. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Vorstandschef Martin Zielke nach Vorlage des schriftlichen Geschäftsberichts unter dem Strich ein leicht höheres Konzernergebnis als im Vorjahr. Bei der Bilanzvorlage Mitte Februar hatte Zielke noch keine Gewinnprognose abgegeben.

Fusion noch immer im Mittelpunkt

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf löst nicht gerade Freudensprünge bei Aktionären aus, die Aktie verlor seit Anfang 2018 von 13,82 Euro auf ein Verlaufstief von 5,50 Euro bis Ende letzten Jahres an Wert. Seitdem aber ist ein intakter Aufwärtstrend zu verzeichnen, der sukzessive Kursgewinne erlaubte zu generieren. Höher, als auf ein Niveau von 7,50 Euro ging es dauerhaft dabei aber nicht rauf. ...

