WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Januar stärker gesunken als erwartet, da die Exporte anzogen, während die Importe stark zurückgingen, was die volatile Handelsdynamik mit China inmitten der Zollverhandlungen widerspiegelt. Das Defizit betrug nach vorläufigen Berechnungen 51,15 Milliarden Dollar nach revidiert 59,90 (vorläufig: 59,77) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivasaldo von 57,00 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 207,34 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 258,49 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 2,6 Prozent.

Das Defizit im Warenverkehr mit China, dem größten Handelspartner der USA, verringerte sich um 14 Prozent auf 33,22 Milliarden Dollar, was einen Großteil der Verringerung des Gesamtdefizits erklärt.

Ökonomen sagen, dass das geringere Defizit mit China wahrscheinlich eine Umkehrung vom Dezember war, als die Importe aus China stiegen, da die Unternehmen versuchten, Produkte in die USA zu bringen, bevor die Zölle auf chinesische Waren voraussichtlich erhöht werden. Tatsächlich fand die befürchtete Zollerhöhung aber dann nicht statt.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

March 27, 2019 08:47 ET (12:47 GMT)

