Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts028/27.03.2019/14:00) - Mit einer groß angelegten Promotion unterstützt der europäische Security-Hersteller ESET seine Fachhandelpartner bei der Neukundengewinnung. Vom 1. April bis zum 31. Juli 2019 können Fachhändler und Systemhäuser interessierten Unternehmen attraktive Rabatte und Vorteile gewähren. Den erfolgreichsten drei teilnehmenden Partnern winken Reisen zur ESET DACH-Partnerkonferenz im September nach Bratislava (Slowakei). Anlass für diese Aktion ist das überragende Abschneiden des slowakischen Sicherheitsspezialisten beim "Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) 2019" des renommierten Analystenhauses techconsult. In gleich drei Kategorien wurde ESET zum Champion ernannt und konnte sich klar gegenüber dem Mitbewerb behaupten. "Wir nehmen diese Auszeichnungen zum Anlass, um unseren Fachhandelspartnern - zusammen mit interessanten Konditionen - die Möglichkeit zu geben, neue Kunden für ESET zu gewinnen", erläutert Uwe Rehwald, Senior Partner Account Manager bei ESET Deutschland. "Awards wie die von techconsult bestätigen nicht nur unseren hohen Qualitätsstandard - sie sind ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung für eine Securitylösung. Dies gilt es nun stärker ins Rampenlicht zu rücken." Klare Vorteile für Neukunden Die Aktion ist ausschließlich auf Neukunden begrenzt, die bislang noch keine Sicherheitslösung von ESET einsetzen. Beim Umstieg auf ESET sparen diese im Promotion-Zeitraum gleich dreifach: 1. Mehr Laufzeit Bei allen ESET Neu-Lizenzen mit zwei und drei Jahren Laufzeit erhalten Neukunden 25 Prozent mehr Laufzeit gratis dazu. Das sind sechs Monate mehr bei einem Zweijahresvertrag und neun Monate zusätzlich bei einem Dreijahresvertrag. 2. Mehr Ersparnis Neukunden erhalten beim Anbieterwechsel ("Cross-Update") zu ESET vergünstigte Lizenzpreise, die deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen. 3. Mehr Flexibilität Sollte bei einem vorzeitigen Wechsel zu ESET noch Lizenzlaufzeit bei einem anderen Anbieter vorliegen (max. 12 Monate), können die ESET-Lösungen in diesem Zeitraum kostenlos eingesetzt werden. Voraussetzung: gültig nur für ein Lizenzvolumen ab 200 Seats. Exklusive Reise zur ESET DACH-Partnerkonferenz in Bratislava Im Rahmen der Aktion prämiert ESET die erfolgreichsten drei teilnehmenden Fachhändler. Dabei zählt die Anzahl der Promotion-Bestellungen, die bis zum 31. Juli 2019 generiert werden. Die Gewinner lädt der Sicherheitsspezialist exklusiv zur ESET DACH-Partnerkonferenz nach Bratislava am 19. und 20. September 2019 ein. Alle Reise- und Übernachtungskosten werden vollständig übernommen. Teilnahmebedingungen Fachhandelspartner können sich formlos per E-Mail zur Teilnahme an der Aktion anmelden. Dazu genügt eine Nachricht an partner@eset.de mit dem Promotion-Code "ESET ist 3fach Champion 2019" in der Betreffzeile. Ein Mitarbeiter des ESET-Vertriebsteams nimmt anschließend Kontakt mit dem Fachhändler auf und erläutert die Details der Promotion. Darüber hinaus stellt ESET den Teilnehmern ein exakt auf die Aktion zugeschnittenes Endkundenmailing zur Verfügung. "Wir freuen uns auf diese gemeinsame Aktion mit unseren Fachhandelspartnern", sagt Daniel Stephan, Channel Sales Manager bei ESET Deutschland. "Die enge Partnerschaft zum Channel ist sicherlich einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass ESET in Tests und Umfragen immer wieder in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Kundenvertrauen punkten kann." "Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) 2019" von techconsult Das renommierte Analystenhaus techconsult hat den europäischen Security-Software-Hersteller ESET im Rahmen des "Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) 2019" in drei Kategorien zum Champion ernannt. Die bereits zum dritten Mal durchgeführte Untersuchung erfolgte mittels 60 Einzelkriterien in insgesamt 14 Unterkategorien. Neben der Leistungsfähigkeit der Produkte und deren Lösungsnutzen werden bei PUR-S auch die Beratung, die Informationen und der Support bewertet. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190327028

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)