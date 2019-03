Die beeindruckende Rallye der Nordex-Aktie geht weiter. Am Mittwoch führt die Aktie den HDAX mit einem Plus von knapp zehn Prozent erneut an. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus inzwischen auf 90 Prozent. Nach dem erfreulichen Umsatzausblick wird auch von Seiten der Experten weiterer Optimismus verbreitet.

