Corporate News - Jahresergebnis 2018 Einbecker Brauhaus AG weist 2018 Verlust aus Das Geschäftsjahr 2018 schließt die Einbecker Brauhaus AG mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,9 Mio. EUR ab. Die Umsatzerlöse (ohne Biersteuer) blieben mit 31,6 Mio. EUR (-0,5% zum VJ) in etwa stabil. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus folgenden Faktoren, die das Geschäftsjahresergebnis 2018 außergewöhnlich belastet haben: - Aufgrund des trockenen Sommers wurde das Ergebnis durch eine deutliche Verteuerung der Rohstoffe im 2. Halbjahr belastet und die Geschäftsentwicklung im November und Dezember 2018 verlief unter den Planwerten. - Am mittlerweile aufgegebenen und veräußerten Brauereistandort in Kassel führten unvorhersehbare Faktoren zu einem zusätzlichen Aufwand bei Abbruch und Entsorgung in Höhe von 0,8 Mio. EUR. - Branchenentwicklungen und ein geändertes Konsumentenverhalten führten zu erheblich längeren Leergutumlaufzeiten und erforderten eine Anpassung der Rückstellung für Pfandverbindlichkeiten (0,8 Mio. EUR). - Auf Grund der Änderung des Rententrends von 1,25% auf 1,75% bestand die Notwendigkeit die Pensionsrückstellungen zu erhöhen (0,3 Mio EUR). Der Jahresfehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus den "Anderen Gewinnrücklagen" ausgeglichen; der Bilanzgewinn 2018 beträgt somit 0 EUR. Für 2019 wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Einbeck, den 27. März 2019