Vivior kann das von ihr entwickelte Produkt mit dem CE-Zeichen der Klasse I versehen und plant noch in diesem Jahr die Markteinführung in der Schweiz und der Europäischen Union.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005469/de/

Visual Behavior Monitor (Photo: Business Wire)

Vivior hat bei Swissmedic ihr Produkt, den «Visual Behavior Monitor», gemeldet. Es erfüllt alle Anforderungen an ein Medizinprodukt der Klasse I gemäss Medizinprodukte-Verordnung. Für Vivior ist damit ein Meilenstein erreicht. Das Schweizer Start-up darf sein Produkt nun in der Schweiz und in der Europäischen Union vertreiben.

Mario Stark, CEO von Vivior, kommentiert: «Wir freuen uns, mit der Markteinführung beginnen zu können und werden in einem ersten Schritt mit ausgewählten Kliniken in Europa zusammenarbeiten.»

Prof. Michael Mrochen, Präsident des Verwaltungsrats, ergänzt: «Dies ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Produkts. Wir sind nun in der Lage, Augenärzte dabei zu unterstützen, ihren Patienten die bestmögliche Lösung anzubieten.»

Über Vivior:

Vivior ist ein Schweizer Start-up für digitale Gesundheit, das 2017 von einer Gruppe erfahrener Spezialisten aus dem Bereich Ophthalmologie gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt ein tragbares Gerät, welches das Verhalten von Patienten, die eine Sehkorrektur benötigen, objektiv messen kann. Das Gerät sammelt Daten der täglichen Aktivitäten von Patienten in Bezug auf ihr Sehverhalten, verarbeitet diese Daten in der Cloud und analysiert das Sehverhalten der Patienten mit Hilfe von «machine learning» Algorithmen. Diese bahnbrechende Kombination ermöglicht es Augenärzten und anderen Spezialisten, die Bedürfnisse der Patienten besser zu verstehen und ihnen eine optimale personalisierte Lösungen anzubieten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005469/de/

Contacts:

Vivior AG

Mario Stark

CEO

mario.stark@vivior.com

+41 79 542 88 74