JPMorgan hat Qualcomm mit "Neutral" und einem Kursziel von 54 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Positives und Negatives beim Chiphersteller und Mobilfunkspezialisten glichen sich aus, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kernsparte QCT etwa sei ein prominenter Player in der Halbleiterindustrie für Kommunikation und habe gute Wachstumschancen. Zudem trieben auch Kostensenkungsinitiativen das Ergebniswachstum an. Doch der Handy-Markt sei bereits ein reifer Markt und außerdem gebe es unter anderem Unsicherheiten rund um Rechtsstreitigkeiten mit der Handelsbehörde FTC und Apple./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 01:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 01:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-03-27/15:09

ISIN: US7475251036