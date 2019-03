Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ausgesprochen großes Anlegerinteresse mit Tendenz Richtung US-Aktien: So beschreiben ETF-Spezialisten die Aktivitäten mit börsengehandelten Indexfonds in einer Woche zumeist fallender Aktienpreise, so die Deutsche Börse AG.Die bemerkenswerte Nachfrage nach in Euro begebenen hochverzinslichen Corporate Bonds sehe Bruce Gunn von IMC im Zusammenhang mit dem Renditerutsch zehnjähriger Bundesanleihen unter 0 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...