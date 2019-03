Berlin (www.fondscheck.de) - Scope veröffentlicht aktualisierte Asset Management Rating Methodik für Alternative Investments, so die Scope Analysis GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Asset Manager und Investoren können die neue Methodik bis zum 23.4.2019 kommentieren ("Call for Comments"). Die finale Version der neuen Ratingmethodik wird nach der Kommentierungsphase veröffentlicht. Stärkere Investorenfokussierung und ESG-Gewichtung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...