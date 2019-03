Mit inzwischen mehr als 30 Digitalisierungsspezialisten bedient Bilfinger Digital Next die Prozessindustrie mit neuen Lösungen, darunter die Videoplattform Industrial Tube, mit der über eine App und gestützt durch künstliche Intelligenz das Wissen von Mitarbeitern bewahrt werden kann. Mit dem cloudbasierten Konzept zur Digitalisierung in der Prozessindustrie BCAP will das Unternehmen helfen, die Effizienz von Anlagen um bis zu 15 Prozent erhöhen, die Instandhaltungskosten um bis zu 30 Prozent zu verringern und Stillstandzeiten um bis zu 25 Prozent zu reduzieren. Auch die Lösung PID Graph gehört dazu, ein System, mit dem virtuelle Modelle von Anlagen ("digitale Zwillinge") schnell und kostengünstig erstellt werden können. "Wir bauen die Brücke zwischen IT und OT", erklärte Chief Digital Officer Franz Braun zur Eröffnung die Kombination aus Digitalisierungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...