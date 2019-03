DGWA INDUSTRY NEWS - ELEKTROMOBILITÄTFinanzpolitik: Scholz will Elektroautos zehn Jahre länger fördern Laut Artikel in der FAZ will Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Förderung von Elektrofahrzeugen um weitere zehn Jahre verlängern. "Ich finde es industriepolitisch wichtig, dass wir unsere gegenwärtig bis 2021 begrenzten Förderprogramme für batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride auf das ganze nächste Jahrzehnt ausdehnen", sagte Scholz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zugleich solle eine höhere Kilometerleistung von den batteriebetriebenen Fahrzeugen gefordert werden.FAZ: Scholz will Förderung von E-Autos verlängernSpiegel Online: Scholz will Elektroautos zehn Jahre länger fördern

