Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, freut sich ein Update zu Klondike Gold Corp. zu veröffentlichen:

Highlights:

1.009 g/t AU mit 1.035 g/t AU über einen Meter & 8,9 g/t AU über zehn Meter auf Zone Nugget

Goldpreis ausgebrochen und auf Mehrjahreshoch

Gold Chart - Goldpreisentwicklung in USD - 5 Jahre

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48503/DGWA Update Klondike Gold August 2019.002.png

Frankfurt am Main / Dawson City, 06.08.2019: Die kanadische Klondike Gold Corp. (KG), börsennotiert in Kanada und Deutschland, hat die ersten Ergebnisse des 2019er Bohrprogramms veröffentlicht. Diese bestätigen einmal mehr die Größe und Qualität des Projektes und die kontinuierlich steigende Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um die bzw. einer der Quellen des Klondike Goldes handelt, welches seit 1896 und bis heute nur an der Oberfläche geschürft wurde (Placer Mining), aber unbestritten aus Hard-Rock Vorkommen in der Umgebung stammen muss.

Einige der Bohrlöcher weisen dabei außergewöhnlich hohe Goldgehalte auf - und die Gehalte im drei- und sogar vierstelligen Bereich gehören zu den weltweit besten je bestätigten Ergebnissen.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um die Ersten aus dem umfangreichen 2019er Bohrprogramm - Klondike wird in den nächsten Monaten zahlreiche weitere Daten veröffentlichen. Es ist davon auszugehen, dass auch die zukünftigen Ergebnisse die Qualität des Projektes untermauern und es zu weiteren herausragenden Gehalten kommen wird.

Neben den kontinuierlich guten Bohrergebnissen sprechen das exzellente Management, die logistisch in der Region einmalige Lage sowie die eindrucksvolle Aktionärsstruktur - mit dem damit verbundenen unkomplizierten Zugang zu dem benötigten Kapital - eindeutig für Klondike Gold.

Die Gesellschaft hat kürzlich CAD$ 2.500.000,- an frischem Kapital eingeworben, Teilnehmer dieser Kapitalerhöhung waren neben den beiden kanadischen Großaktionären und Mining Billionaires Frank Giustra und Eric Sprott deutsche HNIs. Die Klondike Gold Aktie selbst handelt an zahlreichen deutschen Börsen und mit Umsätzen ähnlich denen an der kanadischen Heimatbörse TSX. Im September findet ein Projektbesuch mit einer Gruppe bedeutender Deutscher Aktionäre statt.

Neben den projektbezogenen Alleinstellungsmerkmalen spielt auch der konstant steigende Goldpreis eine unterstützende Rolle bei der Kursentwicklung der Klondike Gold Aktie. Basierend auf zahlreichen technischen, makroökonomischen und politischen Faktoren gehen Experten davon aus, dass Gold seinen Aufwärtstrend nachhaltig fortsetzen wird.

Wir gehen davon aus, dass sich Klondike Gold nun zu einem, wenn nicht dem Übernahmetarget im Yukon entwickeln wird. Basierend auf den Zahlen des vergleichbaren und von Goldcorp in 2016 übernommenen Coffee-Projektes, halten wir dabei Summen von bis zu CAD$ 1Mrd. für realistisch (siehe Anhang) - die aktuelle Market Cap beträgt CAD$ 40 Millionen.

Die Ergebnisse aus den Bohrlöchern EC19-255 bis EC19-259 sowie EC19-266 bis EC19-269, die in der heutigen Pressemitteilung veröffentlicht wurden, finden Sie in untenstehender Tabelle:

BohrlochVon (m)Bis (m)Au Ag Intervall

ID (g/t) (g/t) (m)

EC19-25558,0 60,0 0,5 0,4 2,0

EC19-2565,9 27,4 4,3 1,1 21,5

einschli1,4 27,4 8,9 1,9 10,0

eßlich

einschli19,9 20,4 19,7 1,4 0,5

eßlich

einschli22,9 23,4 20,2 3,6 0,5

eßlich

einschli25,8 26,3 113,6 17,2 0,5

eßlich

EC19-2574,0 51,2 0,6 0,5 47,2

einschli13,4 21,8 2,5 1,1 8,4

eßlich

einschli17,8 18,3 26,1 7,0 0,5

eßlich

EC19-25821,7 52,2 0,4 0,5 30,5

einschli21,7 24,7 1,8 0,8 3,0

eßlich

EC19-25967,4 80,8 1,4 2,4 13,4

einschli74,4 74,8 1,7 9,8 0,4

eßlich

EC19-2664,6 54,2 1,8 0,8 49,6

einschli4,6 19,7 3,9 1,3 15,1

eßlich

einschli9,5 10,1 78,8 13,9 0,6

eßlich

und 36,7 54,2 1,6 0,8 17,6

einschli37,4 38,4 22,2 1,7 1,0

eßlich

EC19-26770,9 79,6 0,4 2,2 8,7

einschli70,9 71,8 1,1 11,3 0,9

eßlich

und 94,2 95,2 1,2 1,5 1,0

und 104,0 106,5 404,2 415,4 2,5

einschli104,0 105,0 1.009,1.035,5 1,0

eßlich 5

EC19-26840,0 40,5 1,1 21,7 0,5

EC19-26910,0 28,2 0,7 0,7 18,2

DGWA GmbH, 06. August 2019

ANHANG

Klondike Gold besitzt die Minenrechte an Landflächen nahe Dawson City im Yukon, auf denen auch die weltbekannten Goldrausch Gebiete ELDORADO und BONANZA CREEK liegen. Seit dem Goldrausch von 1896 wurden hier mehr als 20 Millionen Unzen Gold aus den Flüssen und Flussbetten geschürft - bis heute wurde jedoch keine der Quellen dieses Goldes gefunden.

Zum Vergleich: Während des kalifornischen Goldrausches (ab 1849 im Gebiet von San Francisco) wurden ca. 40 Millionen Unzen geschürft, aber auch weit über 200 Millionen Unzen aus den Quellen im harten Gestein der umliegenden Berge gefördert.

In der Konsequenz - und dies ist geologisch unstrittig - müssen im Yukon ebenfalls entsprechende Vorkommen im harten Gestein vorhanden sein. Neben den Minenrechten der Landflächen der goldreichsten Creeks im Yukon verfügt Klondike Gold über weitere Alleinstellungsmerkmale:

- CEO Peter Tallman ist einer der erfolgreichsten Geologen überhaupt - er hat bisher drei Vorkommen entdeckt, von denen zwei in Produktion sind und das dritte dorthin entwickelt wird - seine primäre Motivation ist, die Quelle des Yukon Goldes zu finden

- Mit Eric Sprott und Frank Giustra verfügt die Gesellschaft über zwei der wenigen kanadischen Mining Billionaires als signifikante Inverstoren (direkt und indirekt beide deutlich über 10%)

- Die KG-Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Yukon Highways und der Yukon Powerline, Logistik-, Energie- und Bohrkosten sind daher konkurrenzlos günstig

Peter Tallman macht kein Geheimnis daraus, dass er das Projekt bis zur Minenreife bringen möchte, um es dann an eine der großen Minengesellschaften zu verkaufen.

So hat Goldcorp im Jahr 2016 das von Kaminak entwickelte COFFEE-Projekt (ebenfalls im Yukon) für CAD$ 520.000.000 erworben und entwickelt es nun zur Mine.

Anders als bei Klondike Gold liegt Coffee jedoch ca. 200km entfernt von jedweder Infrastruktur und Goldcorp musste und muss geschätzt nochmals den Kaufpreis für die Erschließung (Straße, Strom, Wasser usw. ) investieren - in Summe ca. eine Milliarde Dollar. Klondike Gold wird aktuell - ähnlich wie Coffee vor der Übernahme - im zweistelligen Millionenbereich bewertet.

Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Kaiserhofstr.13

60313 Frankfurt

Germany

www.DGWA.org

info@DGWA.org

