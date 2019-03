Der Star der Kiffer-Comedy "Ananas Express", Seth Rogen, und der Drehbuchautor Evan Goldberg lenken die Geschäfte des in Toronto beheimateten Cannabis-Unternehmen Houseplant. Rogen ist ein ausgesprochener Unterstützer von Marihuana und hat im vergangenen Jahr öffentlich die kanadische Entscheidung gefeiert, Marihuana landesweit zu legalisieren. Als Partner mit an Bord ist der kanadische Cannabis-Spezialist Canopy Growth. In einer Erklärung sagten Rogen und Goldberg, dass Houseplant Cannabis in jahrelanger Forschung entwickelt wurde und die erste Sorte namens Houseplant Sativa im April auf den Markt kommen wird. Im weiteren Jahresverlauf plant das Unternehmen die Einführung der Marihuana-Sorten Houseplant Hybrid und Houseplant Indica. Zudem sollen vorgerollte Joints und Softgel-Produkte folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...