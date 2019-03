Frankfurt/Main (ots) - Alain Caparros (62) ist kein Manager, der sich von anderen gern etwas sagen lässt. "Aber diesmal musste ich auf meinen Arzt hören", sagte der bisherige Chef der Modehandelskette C&A Europe jetzt zu seinem überraschenden Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen. Diesen Rückzug hatte er in der vergangenen Woche verkündet.



"Wie Sie wissen, hatte ich im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt. Danach habe ich mich sehr schnell wieder an die Arbeit gemacht und leider feststellen müssen, dass ich Zeit und Ruhe brauche, um mich wieder vollständig zu erholen", sagte Caparros dem in Frankfurt erscheinenden Fachmagazin TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe). Der Abschied sei ihm "sehr schwer gefallen. Gerne hätte ich das Team noch durch die nächsten Saisons geführt, um auch die initiierten Maßnahmen weiter begleiten zu können".



Caparros kam nach vielen Jahren an der Spitze der Kölner Rewe im August 2017 zu C&A, das seit Jahren unter Druck der Wettbewerber steht. Caparros brachte frischen Wind ins Unternehmen, baute Strukturen um, holte viele Manager aus der Lebensmittelbranche und initiierte Partnerschaften mit anderen Unternehmen wie dem Jeans-Hersteller Mustang oder dem Einrichter Butlers.



"Wir konnten unsere Marktanteile in vielen europäischen Ländern erhöhen und sind insbesondere online stark gewachsen", zieht Caparros in der TextilWirtschaft eine persönliche Bilanz, "ganz wichtig natürlich auch unsere Initiativen zur Schärfung unserer Preisposition. Hiermit sind wir ganz bewusst preisaggressiver geworden." Auch sei es gelungen, durch Veränderungen bei Kollektion und Werbung "die Marke C&A vorsichtig zu verändern und jünger und frecher zu gestalten."



Mit Blick auf den boomenden Online-Handel wies Caparros auch auf die Umsatz- und Frequenzprobleme des innerstädtischen Einzelhandels generell hin: "Natürlich hängt der Erfolg der Filialen auch von der Attraktivität der Innenstädte ab. Hier muss sicherlich noch einiges getan werden."



Caparros' Nachfolger als CEO von C&A Europe wurde ein Mitglied der Eigentümerfamilie: Edward Brenninkmeijer, der seit 2014 auch Chef von C&A in Brasilien, Mexiko und China ist.



