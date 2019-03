Canton, Massachusetts (ots/PRNewswire) -



"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere bestehende Infrastruktur konsequent auszubauen, um unserem Kundenstamm ein erstklassiges Leistungsversprechen zu bieten", sagte Roger Gallo, CEO von EquipNet. "Die nächste Phase unserer Wachstumspläne umfasst die strategische Übernahme ausgewählter Unternehmen, die unsere bestehenden Aktivitäten ergänzen und diversifizieren."



EquipNet bietet derzeit Laborgeräte, Fertigungseinrichtungen und Industrieanlagen im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar auf dem Sekundärmarkt über seinen E-Commerce-Marktplatz (www.equipnet.com) an. Das Unternehmen bietet auch zahlreiche Leistungen für Überschuss-Kapitalanlagen mit einer maximalen finanziellen Rendite bei gleichzeitigem Erhalt eines positiven Unternehmensimage, der Einhaltung von Sicherheitsstandards und einem Beitrag zu Nachhaltigkeitsinitiativen. Das Unternehmen wird nun aktiv Geschäftsaktivitäten erwerben, die die Wertschöpfungslösungen im Zusammenhang mit den von ihm bedienten vertikalen Märkten erweitern und/oder anbieten.



Informationen zu EquipNet: EquipNet ist ein weltweit führender Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen. Es ist für seine proprietäre Vermögensverwaltungsplattform, seinen revolutionären Marktplatz für Industrieausrüstung und seine ergebnisorientierten Projektmanagement-Services bekannt. Zu seinen Kunden zählen multinationale Fortune-500-Unternehmen, führende regionale Hersteller, Finanzinstitute und Fachleute für Unternehmensrestrukturierung.



Pressekontakt: für Geschäftsanfragen: Tom Noonan VP Unternehmensentwicklungtnoonan@equipnet.com 781-821-3482 x2152 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562949/EquipNet_Logo.jpg