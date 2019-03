Aral beteiligt sich am Pilotprojekt von GreenPack für Wechselakku-Infrastruktur in Berlin: An den Aral-Tankstellen in der Dudenstraße 19 in Kreuzberg und in der Rathenower Straße 8 in Moabit sind nun ebenfalls Batterie-Wechselstandorte installiert worden. GreenPack will nächste Woche auf der Hannover Messe zudem "eine bedeutende Modifizierung" seines Systems vorstellen, die Kooperation mit einem großen ...

