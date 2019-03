Der DAX hat zuletzt nach neuen Jahreshochs wieder abgegeben. Wirken solche Marktsituationen abschreckend auf potenzielle Börsenneulinge? Ein Blick auf die Aktienkultur und den Markt.



Wie sollen Anleger mit den zuletzt widersprüchlich erscheinenden Konjunktursignalen umgehen und mit den damit verbundenen Marktschwankungen? Marktkenner Ufuk Boydak, Vorstandsvorsitzender bei Loys, findet es vor allem wichtig, sich überhaupt an den Aktienmarkt zu wagen. Warum er das so sieht und welchen Rat er auch an Börseneinsteiger hat, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.