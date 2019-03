Nach zuletzt fünf Verlusttagen in Folge legt die Commerzbank-Aktie am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang ein und schießt um bis zu sieben Prozent nach oben. Der befürchtete Rückfall unter den kurzfristigen Aufwärtstrend und die damit verbundene Eintrübung des Chartbilds kann dadurch in letzter Minute abgewendet werden. Dazu trägt auch der nun veröffentliche Ausblick für das laufende Jahr bei.

