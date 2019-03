Berlin (ots) - Marktführer Knorr-Bremse und Mitsubishi Electric bestätigen Teilnahme - Branche will sich auf der MES Expo zukunftsorientiert austauschen - Aussteller rechnen mit ertragreichen Geschäften



Im Zuge der digitalen Transformation gewinnt der verkehrssystemübergreifende Austausch in der Elektronikzulieferbranche an Bedeutung. Denn egal ob Automobil, Nutzfahrzeuge oder Schienenverkehr - die Chancen aber auch die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, sind ähnlich. Den entsprechenden Rahmen für diesen Austausch bietet die MES Expo, die erstmalig vom 7. bis 9. November auf dem Berliner Messegelände stattfindet.



"Mit der MES Expo wurde eine neue Plattform geschaffen, auf der sich Elektronikzulieferer verkehrsträgerübergreifend zu Schlüsselthemen der Mobilität informieren und untereinander sowie mit Fahrzeugherstellern, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft austauschen können", sagt Hennig Kagermann, Vorsitzender des Lenkungskreises der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität.



Das neue Messekonzept überzeugt nicht nur globale Marktführer wie CRRC oder Mitsubishi Electric, sondern spricht auch weitere Impulsgeber der Branche an. Mit Kiepe Electric nimmt einer der größten deutschen Hersteller im Bereich Traktionsausrüstungen für den öffentlichen Nahverkehr teil. Für geballte Innovationskraft sorgt außerdem das süddeutsche Unternehmen Inova Semiconductors. Anfang 2019 wurde der Zulieferer von dem Magazin brandEins und der Online-Plattform Statista als "Innovator of the Year 2019" in der Kategorie Automotive Supplier ausgezeichnet.



"Die MES Expo mit den Themenbereichen Infotainment/Telematik und Innenraumtechnologie ist für uns eine hervorragende Veranstaltung, um unsere Zielkunden im Bereich Automobil, Luftfahrt und Schienenverkehr zu erreichen. Wir kommen deshalb gerne nach Berlin", sagt Thomas Rothhaupt, Director Sales & Marketing bei Inova Semiconductors.



Auf der MES Expo treffen so die neuen Impulsgeber auf international etablierte Unternehmen wie Knorr-Bremse. Der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge sieht die MES Expo als optimale Plattform, um die Zukunftspläne des börsennotierten Unternehmens für die Mobilitätsbranche vorzustellen.



"Auf der Mobility Electronics Suppliers in Berlin werden Besucher unsere Strategie, unsere Mobilitäts- und Transporttechnologien sowie unsere konkreten, den gesamten Fahrzeuglebenszyklus begleitenden Lösungen erfahren. Das gilt gleichermaßen für die Bereiche Schienenfahrzeuge und Nutzfahrzeuge. Beispielhaft sind hier unsere Projekte zur Predictive Maintenance oder zum hochautomatisierten Fahren: Die intelligente Vernetzung von Fahrzeugen mit ihrer Umgebung und dem Energiesystem wird für uns ein Themenschwerpunkt auf der MES Expo sein. Deshalb freuen wir uns auf wichtige und zukunftsorientierte Gespräche in Berlin mit bekannten und neuen Geschäftspartnern", sagt Klaus Deller, Vorsitzender des Vorstands der Knorr-Bremse AG.



An diesen zukunftsorientierten Gesprächen nehmen auch zahlreiche weitere namenhafte Aussteller, wie der mehrfach prämierte Zulieferer Hugo Benzig, der französischen Automobilzulieferer Valeo sowie das slowenische Unternehmen VIP-VIRANT teil.



Mehr Informationen zu den weiteren bisher bestätigten Ausstellern finden Sie online unter www.mobility-electronics.de.



