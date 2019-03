Sparta AG: Veränderungen im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Sparta AG / Schlagwort(e): Personalie Sparta AG: Veränderungen im Vorstand 27.03.2019 / 16:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SPARTA AG: Veränderungen im Vorstand Hamburg, 27. März 2019 Die Herren Christoph Schäfers und Dr. Martin Possienke scheiden in bestem gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung, die am 15. Mai 2019 in Hamburg stattfinden soll, aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Mit ihnen wird eine vorzeitige Beendigung der Anstellungsverträge vereinbart werden. Dr. Lukas Lenz, Vorsitzender des SPARTA-Aufsichtsrats, sagte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates bedanke ich mich bei Christoph Schäfers und Dr. Martin Possienke für ihre langjährige, sehr erfolgreiche Tätigkeit, ihr Engagement für das Unternehmen sowie die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg." Der Vorstand Kontakt: Dr. Martin Possienke Christoph Schäfers Vorstand SPARTA AG Brook 1 20457 Hamburg Fon: + 49 (0) 40 - 37 41 10 20 Fax: + 49 (0) 40 - 37 41 10 10 e-mail: m.possienke@sparta.de e-mail: c.schaefers@sparta.de http://www.sparta.de 27.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparta AG Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040-374110-20 Fax: 040-374110-10 E-Mail: info@sparta.de Internet: www.sparta.de ISIN: DE000A0NK3W4 WKN: A0NK3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 792527 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 792527 27.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A0NK3W4 AXC0229 2019-03-27/16:22