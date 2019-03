Goldplay Exploration ist einer der am niedrigsten bewerteten Silberexplorer in Kanada. Nun hat das Unternehmen den umfangreichen technischen Report zu seinem Vorkommen San Marcial vorgelegt. Die Aktie bietet Chancen für mutige Anleger.

Ressource mit 47 Mio. Unzen Silber

Anfang März dieses Jahres hat Goldplay Resources (0,20 CAD | 0,12 Euro; CA38149Q1046) seine Ressourcenschätzung für das San Marcial Silberprojekt in Mexiko vorgelegt (mehr hier und in der Tabelle). Der Explorer kommt demnach auf seiner Liegenschaft auf ein Vorkommen mit insgesamt 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich bereits 36 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie "indicated", wobei der Durchschnittsgehalt mit 147 g/t Silberäquivalent angegeben wird. Die Ressource in der Kategorie "inferred" umfasst 11 Mio. Unzen Silberäquivalent. Der von dem unabhängigen Gutachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...