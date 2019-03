Zürich (ots) - Diversity und Frauenförderung schreiben sich viele

Unternehmen auf die Fahne, doch im Alltag sagen immer noch Männer, wo

es langgeht. Das zeigt eine Analyse der «Handelszeitung» auf Basis

der Handelsregistereinträge grosser Schweizer Unternehmen. Zu den

Extrembeispielen gehören die Freiburger Kantonalbank und die Swisscom

(Schweiz) AG, die rund 95 Prozent aller Handelsregistervollmachten an

Männer vergeben haben. Auch Fenaco, Bank Cler und die Berner

Kantonalbank befördern mit Werten von 85 bis 90 Prozent vor allem

Männer in Positionen, die eine «Unterschrift» nötig machen. Die

Kantonalbanken kommen gemeinsam immerhin auf einen Frauenanteil von

23 Prozent.



Anders ist das Bild bei den grossen, internationalen Konzernen:

Roche, UBS und CS weisen bei den untersuchten Firmen Frauenanteile

von rund einem Drittel auf. Gleichzeitig arbeiten in diesen

Unternehmen auch mehr Ausländer als in eher traditionellen und

staatsnahmen Unternehmungen, die nur selten auf einen Ausländeranteil

von mehr als 10 Prozent kommen.



Gudrun Sander, Professorin der Universität St. Gallen, nennt vor

allem die «Teilzeitstrafe» als Grund für den tiefen Frauenanteil im

Kader. «Schon eine Teilzeitanstellung im Bereich von 80 bis 90

Prozent hat - statistisch gesehen - negative Folgen für die

Karriere», sagt Sander. Weil viele Frauen in Teilzeit arbeiteten,

seien sie stärker von diesem Effekt betroffen. Doch auch Männer in

Teilzeit bekommen Probleme mit der Karriere. «Studien zeigen

diesbezüglich keine Unterschiede nach Geschlecht.»



