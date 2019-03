Effektive Feuchtigkeitspflege und ein luftig leichtes Hautgefühl

Obwohl viele Gesichtscremes leichte Pflege versprechen, hinterlassen sie oft ein öliges, klebriges Gefühl auf der Haut oder spenden gerade mal ein Mindestmaß an Feuchtigkeit. Frauen mussten daher bis jetzt bei der Wahl der richtigen Feuchtigkeitspflege Kompromisse zwischen einem angenehmen Hautgefühl und effektiver Pflege eingehen. Mit den Olay Whips und der darin enthaltenen patentierten Active Rush Technology ist nun ein wissenschaftlicher Durchbruch in der Hautpflege gelungen. Die Innovation: Bei Hautkontakt verwandelt sich die Creme in eine flüssige Textur, zieht daher direkt in die Haut ein und entfaltet so ihre Pflegeleistung, ohne zu beschweren. Ab Mai 2019 werden die drei Varianten Olay Whips Regenerist, Total Effects und Luminous (jeweils mit und ohne LSF 30) im Handel erhältlich sein.

Wirkungsvolle Pflege trotz ultraleichtem Hautgefühl

Laut einer aktuellen Olay Studie sind mehr als ein Drittel (36 %1) der Frauen mit ihrer aktuellen Anti-Ageing-Creme unzufrieden, da sich diese schwer und fettig anfühlt. Dabei ist es 86 %1 der Befragten wichtig, dass ihre Feuchtigkeitspflege ein reines Hautgefühl hinterlässt und sich diese nicht ölig anfühlt. Um Schluss mit Kompromissen zwischen einem leichten Hautgefühl und effektiver Pflege zu machen, hat Olay 10 Jahre lang geforscht und zusammen mit 15.000 Frauen an einer maßgeschneiderten Lösung gearbeitet. Das Ergebnis: die Olay Whips. Die innovative Feuchtigkeitscreme enthält die patentierte Active Rush Technology, in der Mikroschwämme als einzigartiges Abgabesystem dienen, die für die 3-dimensionale Formulierung der Whips verantwortlich sind. "Bisher konnte man die Konsistenz von Cremes auf zwei Arten verändern, entweder durch Zugabe von Ölen oder von Wasser (2D-Struktur). Bei einer leichten Konsistenz, wurde mehr Wasser bzw. Sauerstoff hinzugefügt; bei schwereren Cremes enthält das Produkt mehr Öl. In herkömmlichen Formulierungen von Cremes ist die Menge an Wirkstoffen begrenzt, die darin untergebracht werden kann. Erst durch die revolutionäre Veränderung der Oberflächentechnologie (Active Rush Technologie), wurde es möglich, mehr Wirkstoff in der Creme unterzubringen, ohne das Öl/Wasser Verhältnis zu verändern", so Dr. Patricia Ogilvie, wissenschaftliche und dermatologische Beraterin für Olay.

Die neue Active Rush Technology der Olay Whips geht einen neuen Weg: durch die einzigartige 3D-Technologie können die enthaltenen Moleküle das Tausendfache ihres Gewichts an Feuchtigkeit und Wirkstoffen einschließen und bei Kontakt mit der Haut blitzschnell abgeben, da sich die Creme dabei in eine flüssige Textur verwandelt. So kann sie direkt in die Haut einziehen, statt lediglich einen Feuchtigkeitsfilm an der Oberfläche zu bilden, und hinterlässt ein angenehmes, natürliches Hautgefühl ein "Light as Air"-Finish.

Für jedes Hautbedürfnis die passende Pflege

Die Olay Whips sind jeweils mit (LSF 30) und ohne Lichtschutzfaktor in den Varianten Regenerist, Total Effects und Luminous ab Mai 2019 für 32,99 €2 (50 ml) im Handel erhältlich. Jede bietet spezielle Pflegevorteile für unterschiedliche Hautbedürfnisse:

Olay Whip Regenerist verringert das Erscheinungsbild feiner Linien und Fältchen und enthält den modernsten Amino-Peptid-Komplex II. Verbessert durch aktive Feuchtigkeitspflege die Elastizität und Festigkeit der Haut.

Olay Whip Total Effects ebnet das Hautbild und bietet 7 Hautpflegevorteile in einem Produkt. Durch VitaNiacin, Vitamin C E und Grüntee-Extrakt werden die ersten Anzeichen von Hautalterung bekämpft.

Olay Whip Luminous befeuchtet die Haut und verringert das Erscheinungsbild der Poren. Durch die Formulierung mit PearlOptics erhält die Haut gleichzeitig einen strahlenden, lang anhaltenden Glow.

Einführung von Olay in Deutschland

Mit der Produktinnovation Olay Whips wird die Marke Olay in Deutschland eingeführt. Damit verbunden sind innovative Produkte, die Ansprache einer jüngeren Zielgruppe von Millenials (25-34 Jahre) und eine neue Kommunikationskampagne. Das Sortiment der Marke Olaz bleibt weiterhin bestehen.

1 Olay Consumer Research (UK) WHIPS

2 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.

Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter& Gamble keinen Einfluss.

