Ende 2018 war Apple fast schon totgesagt, die Aktie auf Talfahrt. Was trägt ein neuer Streaming-Dienst zum Geschäft, zur Stimmung und zur künftigen Unabhängigkeit vom iPhone bei? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg.



Was kann Apple als Neuling im Streaminggeschäft ausrichten bzw. an Marktanteilen gewinnen? Reicht das, um unabhängiger vom iPhone zu werden? Was heißt das für die Konkurrenz? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg.