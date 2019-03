BERLIN (Dow Jones)--Die Förderbank KfW und der Bund haben ein neues Finanzierungsinstrument aufgelegt, mit dem das Angebot von Wachstumsfinanzierung in Deutschland erweitert werden soll. Das KfW-Programm "Venture Tech Growth Financing" biete technologisch innovativen und schnell wachsenden Unternehmen, die über ein belastbares und aussichtsreiches Geschäftsmodell verfügen, Kredite zur Finanzierung des weiteren Wachstums an, hieß es in einer Pressemitteilung.

In dem auf mindestens fünf Jahre angelegten Programm stellt die bundeseigene Förderbank demnach jährlich insgesamt 50 Millionen Euro bereit. In den ersten fünf Jahren werden demnach 95 Prozent der hieraus resultierenden Risiken durch den Bundeshaushalt abgesichert. Voraussetzung für eine Finanzierung aus dem Programm ist die Einbindung eines privaten Kreditgebers als Finanzierungspartner mit einem Finanzierungsanteil von in der Regel 50 Prozent zu gleichen Bedingungen. Zudem müssten bereits private Risikokapitalgeber (Venture Capital) am Unternehmen beteiligt sein.

"Wir erhoffen uns davon einen wichtigen Impuls für die Belebung des in Deutschland noch sehr schwach entwickelten Venture-Debt-Marktes", erklärte Wirtschafts-Staatssekretär Ulrich Nussbaum. Dieses Marktsegment stelle einen wichtigen Baustein eines funktionierenden Wagniskapitalmarktes dar. Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies betonte, mit dem Programm wolle man "zusammen mit privaten Investoren diesen erfolgversprechenden Nischenmarkt in Deutschland weiter entwickeln".

