Zürich (ots) - Das Schweizer E-Bike-Unternehmen Stromer wertet den

Standort Schweiz auf. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. «Ab Ende April wird die Montage - das sogenannte

Assembly - all unserer Modelle in Oberwangen BE stattfinden», sagt

Stromer-Chef Jakob Luksch im Interview mit der «Handelszeitung». Zwar

seien die Arbeitskosten in der Schweiz höher als in Taiwan, doch das

werde durch andere Faktoren wettgemacht: «Viel wichtiger ist es, dass

wir in der Schweiz näher am Markt sind, keine

Zeitverschiebungsprobleme haben und Modell-Spezifikationen viel

kurzfristiger ändern und anpassen können. Das spart Zeit und Geld.»



Die 2009 gegründete Firma erreichte 2018 erstmals die Gewinnzone.

Das solle so bleiben, sagt Luksch: «Stromer ist auf dem Weg zu einer

nachhaltigen Profitabilität.» Um die Nutzung von Stromer-E-Bikes bei

jedem Wetter attraktiver zu machen, denkt Luksch über einen

revolutionären Umgang mit Niederschlägen nach. Überdachen wolle man

die hochpreisigen E-Bikes, die vor allem von Pendlern genutzt werden,

zwar nicht. Dafür aber die Witterung beeinflussen: «Vorstellbar wären

beispielsweise zwei Luftschlitze vorne am E-Bike, die durch heftigen

Luftzug Schnee und Regen so wegblasen, dass der E-Biker trocken

bleibt.»



