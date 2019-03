Am morgigen Donnerstag hält die Deutsche Telekom ihre alljährliche Hauptversammlung ab und gibt damit den Startschuss in die nächste Dividendensaison. In den nächsten zwei Monaten werden fast alle 30 DAX-Konzerne ihre Aktionäre versammeln, um über die Entwicklung der letzten Monate zu berichten und wichtige Beschlüsse zu treffen.

