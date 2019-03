Bei den umstrittenen Gesprächen über eine Fusion mit der Commerzbank will die Deutsche Bank zügig Fakten schaffen. Bis zur Vorlage der Quartalszahlen am 26. April werde die Bank ein Update dazu geben, kündigte Aufsichtsratschef Paul Achleitner am Mittwoch an. Commerzbank-Chef Martin Zielke hatte zuvor ebenfalls einen schnellen Abschluss der Gespräche in Aussicht gestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...