Die Aktie von ProSiebenSat.1 ist in den letzten Tagen mächtig unter Druck geraten und fiel dabei auf ein neues Mehrjahrestief. So niedrig notierte die Aktie letztmals Ende 2011. Auf das Jahr gesehen stehen bereits Verluste von über 15 Prozent zu Buche und es ist keine Besserung in Sicht. Das Chartbild hat sich stark eingetrübt, wie sich auch beim Blick auf den Ichimoku-Indikator zeigt.

Der Kurs der Pro7-Aktie befindet sich deutlich unterhalb der Standardlinie (Kijun) und der Wolke. Beim Blick ... (Alexander Hirschler)

