Zürich (ots) - Gemäss einer Auswertung der «Handelszeitung» und

von Moneyland lassen die hohen Gebühren in der Vermögensverwaltung

die Kundenvermögen gehörig schrumpfen. In der Auswertung wurden die

Leistungen von 21 Anbietern, deren Daten zur Verfügung standen,

verglichen. Die Ergebnisse lassen aufhorchen: So kann es passieren,

dass bei einem Vermögen von 1 Million Verwaltungshonorare zwischen

5000 und 175'000 Franken anfallen. Je nach gewählter Anlagestrategie.

Die Kosten der Anbieter variieren erheblich. Ein Blick darauf lohnt

sich daher immer. Ebenso kann es sich auszahlen, mit dem

Vermögensverwalter die Kostenstrukturen der Verwaltung laufend zu

diskutieren.



