Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG: Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG). MS Industrie habe am vergangenen Freitag überraschend den Verkauf der Fertigung von Motorkomponenten für den Daimler-Weltmotor in den USA bekannt gegeben. ...

