Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner sieht im neuen EU-Urheberrecht die Chance, die Marktmacht von Internet-Riesen wie Google einzudämmen. In Zukunft könnten die großen Technologieplattformen den europäischen Markt nicht mehr ignorieren oder Mitgliedsstaaten gegeneinander ausspielen, sagte Döpfner in einem Interview für Springers Mitarbeiter-Intranet am Mittwoch.

Döpfner wies den Vorwurf zurück, dass gerade Axel Springer ("Bild", "Die Welt") besonders von der neuen Regelung profitieren werde. Zwar gehe es auch Springer darum, mit Journalismus digital Geld zu verdienen. "Was aber oft vergessen wird: Gerade Blogger, kleinere und mittlere Verlage profitieren ebenfalls von der Reform, weil sie sonst gar nicht in der Lage wären, aus eigener Kraft mit den Plattformen zu verhandeln und ihre Rechte durchzusetzen." Bei ihnen werde die Reform einen Innovationsschub auslösen.

Durch seine Marktmacht habe der Suchmaschinen-Konzern in Deutschland das nationale Leistungsschutzrecht für Presseverlage bisher ausgehebelt. Verlagen, die dieses Recht nutzen wollten, habe Google angedroht, sie mit Texten, Fotos und Videos aus Google News auszulisten. Daraufhin hätten die Verlage "freiwillig" verzichtet, weil sie von Google abhängig seien, sagte Döpfner.

Die Copyright-Reform soll das veraltete Urheberrecht in der EU ans digitale Zeitalter anpassen und Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung sichern.

Es sei zwar unwahrscheinlich, dass Google Verlage nach der Reform für ein europaweites Urheberrecht komplett ausliste. Doch selbst wenn: Döpfner erinnerte an die Erfahrung mit dem Leistungsschutzrecht in Spanien. Dort habe das für die spanischen Verleger positive Folgen gehabt. Der Seitenaufruf sei zwar eingebrochen. "Aber der direkte Traffic auf den Angeboten der Verlage nahm drastisch zu". Dadurch hätten die Verleger ihre Angebote wesentlich besser zu Geld machen können. Döpfner ist auch Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)./ee/DP/stw

ISIN DE0005501357 US02079K3059 US30303M1027

AXC0264 2019-03-27/18:07