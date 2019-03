Achterbahnfahrt im DAX, Infineon sorgt für eine negative Überraschung

Nach einem schwachen Handelsauftakt drehte der DAX am heutigen Mittwoch zeitweise in die Gewinnzone. Die Stimmungsaufhellung war jedoch nur von kurzer Dauer.

Das war heute los. Schlechte Unternehmensnachrichten drückten das wichtigste deutsche Börsenbarometer im späten Handel erneut in die Verlustzone. Dabei wartete vor allem der Halbleiterkonzern Infineon mit einer negativen Überraschung auf. Darüber hinaus wurden hierzulande die Brexit-Diskussionen im Vorfeld wichtiger Abstimmungen im britischen Parlament verfolgt, was nicht gerade zu einer Beruhigung am Markt führte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) trotz allem zu den Tagesgewinnern. Die Aktie des Stuttgarter Autobauers legte zeitweise rund 2,5 Prozent an Wert zu. Für das zwischenzeitliche Stimmungshoch hatte vor allem ein Bericht der "Financial Times" gesorgt, wonach die Schwaben kurz vor dem Verkauf der Hälfte ihrer Kleinwagentochter Smart an den chinesischen Daimler-Großaktionär Geely (WKN: A1CS02 / ISIN: US36847Q1031) stehen würden.

