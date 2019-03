Im November letzten Jahres befand sich die Aktie in einem Abwärtstrend, doch als der Kurswert am 17.12.2018 sein Jahrestief bei 10 € erreicht hat, fing der Kurs der Voltabox Aktie langsam wieder an zu steigen. Die SMA-Linien zeigen kein einziges Verkaufs- oder Kaufsignal an. Der aktuelle Kurswert liegt über den gleitenden Durchschnittslinien (38; 100), das könnte darauf hinweisen, dass der Kurs fallen könnte, jedoch könnte es auch zu einem Kaufsignal in naher Zukunft kommen, das dann den Kurswert ... (Johannes Weber)

