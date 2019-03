Mannheimer Morgen über das Geschäft von Südzucker Überschrift: Düsterer Ausblick Was viele schon befürchtet haben, belegen jetzt die Zahlen. Die niedrigen Zuckerpreise lassen den Gewinn von Südzucker dramatisch einbrechen. Und der Ausblick ist düster: Für das kommende Geschäftsjahr rechnet Südzucker erneut mit einem Verlust im Kerngeschäft - bis zu 300 Millionen Euro. Die Strategie jedenfalls, verstärkt auf den Weltmarkt zu setzen, hat nicht gefruchtet. Sie ist schon wieder korrigiert worden. Noch Anfang des Jahres hatte Südzucker mitgeteilt, dass sich infolge der europaweit knappen Ernte die Erlöse etwas erholen könnten. Der Aktienkurs stieg daraufhin kräftig. Diese Kursgewinne sind seit gestern wieder hinfällig. Momentan kann der Konzern die Schwäche im Kerngeschäft wenigstens mit Gewinnen in den anderen Geschäftsfeldern Spezialitäten - dazu gehören etwa âEURzAlberto' oder âEURzFreiberger Pizza' - und Fruchtzubereitungen ausgleichen. Die Stimmung ist angespannt. Für Mitarbeiter und Landwirte, einige sind ohnehin schon von Werksschließungen betroffen, dürfte die Unsicherheit weiter steigen. Zumal niemand so recht weiß, wie es weitergeht. Das Management von Südzucker wirkt zunehmend hilflos und scheint für das kriselnde Kerngeschäft einfach keine Lösung zu finden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

March 27, 2019