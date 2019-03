The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2019



ISIN Name



AU000XINEOA7 TRONOX LTD A

CA52490L2003 LEGION METALS CORP.

JP3366800005 SHOWA SHELL SEKIYU

JP3780200006 PIONEER CORP.

MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS

USU04695AA78 10,25 AMERICAN TIRE

XS0329581333 6,375 WPP FINANCE