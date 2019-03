Berlin (ots) - Das Berliner Handwerks-Unternehmen Homebell wird sich zukünftig ausschließlich auf den Geschäftskundenbereich konzentrieren. Dazu gehört die Abwicklung von Schadensfällen für Versicherungen, was bereits erfolgreich verfolgt wird und in der Vergangenheit bereits zu Investitionen von namhaften Versicherungen geführt hatte.



Homebell arbeitet mit einer wachsenden Anzahl an Handwerksbetrieben zusammen. Der Fokus liegt dabei auf Service und Qualität. Der Zugang zu diesem Netzwerk ist bei Geschäftskunden sehr gefragt, die Zusammenarbeit mit Unternehmen bietet für Homebell aufgrund der höheren Projektgrößen viel Potential.



In das kapitalintensive Privatkundengeschäft wird von nun an kein Marketing und Vertrieb mehr fließen. Bestehende Kundenprojekte werden allerdings mit der gewohnten Qualität durchgeführt. Die betroffenen Mitarbeiter werden an befreundete Unternehmen in Berlin vermittelt.



Die volle Energie liegt in Zukunft darauf, den Geschäftskunden eine optimale Projektabwicklung zu gewährleisten.



