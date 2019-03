SLM Solutions Group AG: Neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) mit Wirkung zum 01. Mai 2019 bestellt DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Personalie SLM Solutions Group AG: Neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) mit Wirkung zum 01. Mai 2019 bestellt 27.03.2019 / 20:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SLM Solutions: Neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) mit Wirkung zum 01. Mai 2019 bestellt Lübeck, 27. März 2019 - Der Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions") hat heute die Berufung von Herrn Meddah Hadjar zum Vorstandsmitglied und Vorsitzenden des Vorstands (CEO) von SLM Solutions mit Wirkung zum 01. Mai 2019 beschlossen. Herr Hadjar verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung aus den Bereichen Produktmanagement, Additive Fertigung und Engineering. Für über zwei Jahrzehnte bekleidete Herr Hadjar wichtige Managementpositionen beim US-Konzern General Electric, unter anderem in den Divisionen GE Aviation, GE Oil & Gas sowie GE Power & Energy. Seit Juli 2017 lebt und arbeitet Herr Hadjar in Deutschland. Hier ist er derzeit innerhalb der Sparte GE Additive als Leiter der "Additive Laser Products" unter anderem für die Aufsicht über die Concept Laser GmbH verantwortlich. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Hadjar aufgrund seiner breiten und tiefen Erfahrung bestens qualifiziert, SLM Solutions zukünftig als CEO zu führen. Über das Unternehmen: Die SLM Solutions Group AG aus Lubeck ist ein fuhrender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierborse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlosungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschaftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. Kontakt: Dennis Schäfer Leiter Personal, Recht & Investor Relations Telefon: 0049 451 4060 4307 eMail: dennis.schaefer@slmsolutions.com 27.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Estlandring 4 23560 Lübeck Deutschland Internet: www.slm-solutions.com ISIN: DE000A111338 WKN: A11133 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 792731 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 792731 27.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A111338 AXC0297 2019-03-27/20:07