Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Merck KGaA von 92 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen und damit auch das Kursziel angepasst, nachdem sich das verbesserte Handelsumfeld in den Zahlen zum vierten Quartal 2018 des Pharma- und Spezialchemiekonzerns niedergeschlagen habe, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die Chemie-Sparte Performance Materials. Mit einer Prämie von 8 Prozent auf die Bewertung der Branchenkollegen sei die Bewertung der Merck-Aktie aber voll ausgereizt./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019

ISIN DE0006599905

AXC0304 2019-03-27/20:24